Защитник «Ярсов»: На что способен противодиверсионный «Тайфун-М»

Как сообщает Группа информационного обеспечения РВСН , в составе специальных формирований были задействованы новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М». Эпизоды учебного применения данной техники продемонстрированы в сюжете, появившемся на ЛЕЙНИ-ТВ.

"Тайфун М" создавался специально для охраны мобильных комплексов стратегического назначения «Ярс». В качестве основы выбрали отлично зарекомендовавший себя БТР-82.

Бронемашину оснастили всем необходимым, чтобы противостоять диверсантам и террористам. Так, на дальних подступах противника обнаружат с помощью разведывательного беспилотника, который может контролировать территорию на расстоянии в 25 км от БПДМ.

На дальности в 6 км подозрительные транспортные средства будут «вести» уже с помощью бортовой РЛС.

Когда враг приблизится на 2-3 км, на прицел его возьмет оптико-электронная станция с тепловизионным каналом.

В распоряжении экипажа из 7 человек имеется комплект специальных датчиков, аппаратура радиохимической разведки и система подавления радиолиний управления мин и фугасов.

Противодиверсионная машина имеет дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62 мм пулеметом ПКТ.