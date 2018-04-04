Ещё
Защитник «Ярсов»: На что способен противодиверсионный «Тайфун-М»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защитник «Ярсов»: На что способен противодиверсионный «Тайфун-М» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает Группа информационного обеспечения РВСН, в составе специальных формирований были задействованы новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М». Эпизоды учебного применения данной техники продемонстрированы в сюжете, появившемся на ЛЕЙНИ-ТВ.
"Тайфун М" создавался специально для охраны мобильных комплексов стратегического назначения «Ярс». В качестве основы выбрали отлично зарекомендовавший себя БТР-82.
Бронемашину оснастили всем необходимым, чтобы противостоять диверсантам и террористам. Так, на дальних подступах противника обнаружат с помощью разведывательного беспилотника, который может контролировать территорию на расстоянии в 25 км от БПДМ.
На дальности в 6 км подозрительные транспортные средства будут «вести» уже с помощью бортовой РЛС.
Когда враг приблизится на 2-3 км, на прицел его возьмет оптико-электронная станция с тепловизионным каналом.
В распоряжении экипажа из 7 человек имеется комплект специальных датчиков, аппаратура радиохимической разведки и система подавления радиолиний управления мин и фугасов.
Противодиверсионная машина имеет дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62 мм пулеметом ПКТ.
Российская Газета: последние новости
Под Восточной Гутой нашли подземные тоннели боевиков для проезда машин Шойгу объяснил, какие цели в Сирии преследуют США США признали "гениальным" облик российского корвета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда437
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»135
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля30
Япония заявила протест России151
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение