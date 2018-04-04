ОДК назвала сроки замены украинских двигателей на самолете-амфибии Бе-200

«По ремоторизации Бе-200 у нас срок выполнения работы — третий-четвертый квартал 2020 года. Стандартный SaM-146, но с полностью новой мотогондолой, потому что другое крепление двигателя (двигатель находится над крылом самолета), поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в первую очередь этим определяются срок», — цитирует ТАСС Артюхова.

Он также сообщил, что двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) пока не получил официального названия. «Нет, пока не присвоен. У него условное название „Изделие 30“, — сказал глава ОДК.