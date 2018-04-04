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ОДК назвала сроки замены украинских двигателей на самолете-амфибии Бе-200
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ОДК назвала сроки замены украинских двигателей на самолете-амфибии Бе-200 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов заявил, что корпорация собирается начать установку на самолет-амфибию Бе-200 российско— французских двигателей SaM-146 в 2020 году.
«По ремоторизации Бе-200 у нас срок выполнения работы — третий-четвертый квартал 2020 года. Стандартный SaM-146, но с полностью новой мотогондолой, потому что другое крепление двигателя (двигатель находится над крылом самолета), поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в первую очередь этим определяются срок», — цитирует ТАСС Артюхова.
Он также сообщил, что двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) пока не получил официального названия. «Нет, пока не присвоен. У него условное название „Изделие 30“, — сказал глава ОДК.
Отметим, что сейчас на самолет Бе-200 устанавливаются украинские двигатели Д-436ТП. В феврале газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия нашла замену украинским авиадвигателям.
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