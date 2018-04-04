Амфибия Бе-200 получит российские моторы взамен украинским в 2020 году

Установка на самолет Бе-200 двигателей SaM146 вместо используемых сегодня украинских Д-436 запланирована на вторую половину 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации ОДК Александра Артюкхова.

По словам Артюхова, на самолет будет устанавливаться стандартный SaM146, но с полностью новой мотогондолой.

«Двигатель находится над крылом самолета — поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в первую очередь этим определяются сроки», — сказал Артюхов.

Ранее сообщалось, что Украина запретила поставку в РФ двигателей Д-436, которые устанавливаются на Ан-148 и Бе-200.

SaM146 — турбовентиляторный двигатель предназначен для региональных самолетов и в настоящее время устанавливается на самолет Sukhoi Superjet 100. Двигатель производится компанией PowerJet, которая является совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской компании «Snecma».