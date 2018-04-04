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Амфибия Бе-200 получит российские моторы взамен украинским в 2020 году
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Амфибия Бе-200 получит российские моторы взамен украинским в 2020 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Установка на самолет Бе-200 двигателей SaM146 вместо используемых сегодня украинских Д-436 запланирована на вторую половину 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации ОДК Александра Артюкхова.
По словам Артюхова, на самолет будет устанавливаться стандартный SaM146, но с полностью новой мотогондолой.
«Двигатель находится над крылом самолета — поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в первую очередь этим определяются сроки», — сказал Артюхов.
Ранее сообщалось, что Украина запретила поставку в РФ двигателей Д-436, которые устанавливаются на Ан-148 и Бе-200.
SaM146 — турбовентиляторный двигатель предназначен для региональных самолетов и в настоящее время устанавливается на самолет Sukhoi Superjet 100. Двигатель производится компанией PowerJet, которая является совместным предприятием российского НПО «Сатурн» и французской компании «Snecma».
Двигатель Д-436 ТП который устанавливался на первые самолеты Бе-200 производился на «Салюте» в кооперации с компанией «Мотор-Сич», при этом он является единственным в своем классе на постсоветском пространстве: основные его элементы созданы из стали, стойкой к воздействию морской воды.
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