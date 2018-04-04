Эксперт объяснил претензии США к российским С-400 в Турции «ревностью» 

Начало российских поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 под названием «Триумф» в Турцию было перенесено с 2020 года на июль 2019 года. Об этом сообщил в Twitter замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Решение было принято по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
В эфире НСН военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что перенос срока поставок является политическим решением, под исполнение которого появилась производственная возможность.
Эксперт объяснил ускорение поставок С-400 желанием Турции развить систему ПВО «Наверное, есть какой-то политический момент в этом. Дело в том, что комплекс-то надо произвести. Есть такое правило: сначала С-400 отправляется в Российскую армию, мы должны были поставить около 18 полков к концу 2017 года. Я не знаю, насколько решена эта задача, но по-моему, она практически решена. Потом мы должны были поставить эти комплексы в Китай. В Китай уже тоже практически поставили несколько комплексов. После Китая — Турция. Видимо, есть возможности освободить производственные площади для того, чтобы произвести эти комплексы для Турции в ускоренном режиме. Поэтому, скорее всего, это политическое решение. А когда принято политическое решение на уровне президента, то, естественно, будут находиться возможности его выполнить», — подчеркнул эксперт.
«Нам без разницы, отразится это или не отразится на отношениях Турции и США. Мы не являемся членами НАТО, мы не брали на себя никакие обязательства ни перед Соединенными Штатами, ни перед НАТО. Пускай турки сами решают этот вопрос с США. Конечно, американцам не нравится. Не потому, что это несовместимо по технологическим параметрам, это все ложь. У греков есть наш российский комплекс С-300, и он прекрасно вошел в систему ПВО НАТО. Так же прекрасно может войти и С-400. Просто это ревность США, ревность их сателлитов в НАТО, которые возмущаются, что турки покупают российскую технику, а не американскую. Конечно, американцы хотят, чтобы зарабатывал их военно-промышленный комплекс, а не российский», — разъяснил Литовкин.
Напомним, договор о поставке в Турции российских систем С-400 был подписан в сентябре 2017 года. Тогда в администрации президента РФ огласили сроки начала поставок в 2020 году.