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В Чили проходит смотр военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018
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В Чили проходит смотр военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018 

ТАСС 38 минут назад
Российская продукция широко представлена на выставке FIDAE-2018. В частности, отечественные образцы вооружения и боеприпасов представляют холдинги, входящие в госкорпорацию Ростех: АО «Рособоронэкспорт» и концерн «Техмаш».
"Латиноамериканский регион — один из перспективных и важных в области развития военно-технического сотрудничества. Российская техника полностью адаптирована к климатическим условиям региона и пользуется устойчивым спросом, а это значит, что есть все предпосылки для наращивания сотрудничества по различным проектам", — отметил индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.
Концерн «Техмаш» представляет на экспозиции неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях.
Еще один экспонат — неуправляемый реактивный снаряд для наземных систем залпового огня и авиации, в частности, реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для ТОС-1А. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км.
НПО имени С. А. Лавочкина, входящее в Роскосмос, представляет на вставке макет перспективного космического аппарата «Арктика-М». НПК «Системы прецизионного приборостроения» продемонстрирует сферический лазерный микроспутник «Блиц» и лазерный спутник «Ларец».
Международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018 продлится до 8 апреля.
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