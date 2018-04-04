Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился на территории Королева

Новый трехэтажный спорткомплекс расположен на улице Гайдара.

В Королеве завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию, передает «Радио 1».

Площадь здания составила около 4,5 тысячи квадратных метров. Ежедневно спортивный комплекс сможет посещать 1000 человек. Главная особенность нового спортивного комплекса — зона аквапарка с четырьмя бассейнами и купелью на втором этаже.