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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился на территории Королева
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился на территории Королева 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый трехэтажный спорткомплекс расположен на улице Гайдара.
В Королеве завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию, передает «Радио 1».
Площадь здания составила около 4,5 тысячи квадратных метров. Ежедневно спортивный комплекс сможет посещать 1000 человек. Главная особенность нового спортивного комплекса — зона аквапарка с четырьмя бассейнами и купелью на втором этаже.
Объект входит в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» и построен за счёт внебюджетных средств.
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