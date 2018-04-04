«Василь Быков» понравился американцам

Неделю назад в соцсетях появились снимки первого выхода в море головного корабля «Василь Быков» проекта 22160. Вслед за этим ряд американских СМИ опубликовали хвалебные материалы об этом корабле. Авторы отмечают новизну конструкции, большую ее универсальность и солидное вооружение при относительно небольших размерах.

Как сообщают производители, проект 22160 стал первым российский корабль нового поколения, который был спроектирован с применением модульной схемы расположения вооружения и оборудования. В корпусе корабля предусмотрены специальные места под съемные модули различного назначения. При необходимости корабль может нести спасательное оборудование, аппаратуру для поисковых работ или даже крылатые ракеты «Калибр», успешное боевое применение которых произошло в ходе операции российских Воздушно-космических сил в Сирии . Еще одна и интересная особенность — возможность нести специальный бронированный катер для бойцов спецподразделений. Он размещается в специальном отсеке внутри корабля и может покидать корабль и возвращаться прямо на ходу.

Габариты модулей специально подобраны под размеры стандартных морских контейнеров, в которых перевозят грузы.

Корабли отличаются хорошей автономностью и мореходными качествами.

— Корабль проекта 22160 предназначен для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200 мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника в военное время, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах; экологического мониторинга окружающей среды. Всего планируется построить шесть таких кораблей, которые войдут в состав Черноморского флота, — сообщает пресс-служба Северного проектно-конструкторского бюро — головной разработчик корабля.

Учитывая боевые возможности корабля, ряд экспертов уже назвали проект 22160 противопиратским. Действительно, проблема захвата коммерческих судов в международных водах в районе Африканского рога ( полуостров Сомали ) давно не дает покоя всем государствам, занимающимися международной морской торговлей. Ранее для охраны судоходства вынужденно применялись большие боевые корабли, которые хоть и обладают внушительными боевыми возможностями, однако бороться с их помощью с пиратством — все равно, что палить из пушки по воробьям. Корабли проекта 22160 подходят для отражения атак современных корсаров гораздо лучше.

Испытания головного корабля «Василь Быков» только начались и нельзя исключать, что в ходе их будут произведены доработки конструкции, однако серия уже заложена и есть все основания полагать, что корабли поступят в состав флота в срок и не превратятся в долгострой, как не раз бывало в 90-е годы прошлого века.

— Корабль, прежде всего предназначен для охраны побережья. Автономность позволяет вести операции и на большом отдалении от баз, однако об этом стоит говорить после завершения всех испытаний, — рассказал военный эксперт Андрей Фролов

Корабль проекта 22160: — Длина 94 метра — Ширина — 14 метров — Водоизмещение — до 1800 тонн — Дальность плавания при скорости 16 узлов — 6000 миль. — Экипаж до 80 человек

Вооружение: — Универсальная артиллерийская установка АК-176МА, калибром 76 миллиметров — Зенитно-ракетный комплексы «Гибка» и «Штиль» — Ракето-торпеды — Противодиверсионный гранатомет ДП-65 — Вертолет Ка-27 или несколько беспилотных летательных аппаратов.

В конструкции корпуса применены элементы технологии «стелс», обеспечивающей малую заметность корабля для радаров противника.