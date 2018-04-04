На Северном флоте начались учения соединений сухопутных и береговых войск

Личный состав арктической и отдельной мотострелковой бригад СФ был поднят по тревоге и выдвинулся в районы рассредоточения в рамках КШУ армейского корпуса, которое проходит под руководством командующего СФ адмирала Николая Евменова

Личный состав арктической и отдельной мотострелковой бригад Северного флота был поднят по тревоге и выдвинулся в назначенные районы рассредоточения в рамках командно-штабного учения армейского корпуса, которое проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

Учение носит плановый характер и является основным мероприятием боевой и оперативной подготовки сухопутных и береговых войск Северного флота в зимнем периоде обучения.

В ходе учения войска и силы Северного флота отрабатывают отражение нападения условного противника на территорию Российской Федерации в зоне ответственности Северного флота. В практических действиях задействованы свыше тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц военной и специальной техники.

Основными задачами командно-штабного учения является отработка системы управления командования армейского корпуса с подчинёнными войсками и силами в условиях боевой быстро изменяющейся обстановки, совершенствование применения беспилотной авиации и новых систем вооружения.