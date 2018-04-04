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На Северном флоте начались учения соединений сухопутных и береговых войск
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На Северном флоте начались учения соединений сухопутных и береговых войск 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Личный состав арктической и отдельной мотострелковой бригад СФ был поднят по тревоге и выдвинулся в районы рассредоточения в рамках КШУ армейского корпуса, которое проходит под руководством командующего СФ адмирала Николая Евменова.
Личный состав арктической и отдельной мотострелковой бригад Северного флота был поднят по тревоге и выдвинулся в назначенные районы рассредоточения в рамках командно-штабного учения армейского корпуса, которое проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.
Учение носит плановый характер и является основным мероприятием боевой и оперативной подготовки сухопутных и береговых войск Северного флота в зимнем периоде обучения.
В ходе учения войска и силы Северного флота отрабатывают отражение нападения условного противника на территорию Российской Федерации в зоне ответственности Северного флота. В практических действиях задействованы свыше тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц военной и специальной техники.
Основными задачами командно-штабного учения является отработка системы управления командования армейского корпуса с подчинёнными войсками и силами в условиях боевой быстро изменяющейся обстановки, совершенствование применения беспилотной авиации и новых систем вооружения.
Завершится учение проведением боевых стрельб на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области.
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