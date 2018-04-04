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Пономаренко о поставках РФ Ми-35 Узбекистану: подходит для небогатых стран
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Пономаренко о поставках РФ Ми-35 Узбекистану: подходит для небогатых стран 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
По словам военного эксперта, модернизированная российская боевая машина наиболее подходит для небогатых стран, стремящихся защитить себя от локальных угроз.
Военный эксперт Пономаренко объяснил, чем хороши для Узбекистана Ми-35  "Это универсальная машина, которая подходит как для эвакуации раненых или для высадки небольшого десанта, например, группы спецназначения в труднодоступных районах. Это востребовано, особенно в небогатых странах. Очень эффективный вариант для отражения, например, террористических угроз", — пояснил он.
Ранее стало известно, что Россия заключила с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35.
Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным, помимо эффективного решения огневых задач, осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.
Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По мощи неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.
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