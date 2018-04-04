Пономаренко о поставках РФ Ми-35 Узбекистану: подходит для небогатых стран 

По словам военного эксперта, модернизированная российская боевая машина наиболее подходит для небогатых стран, стремящихся защитить себя от локальных угроз.
Военный эксперт Пономаренко объяснил, чем хороши для Узбекистана Ми-35 "Это универсальная машина, которая подходит как для эвакуации раненых или для высадки небольшого десанта, например, группы спецназначения в труднодоступных районах. Это востребовано, особенно в небогатых странах. Очень эффективный вариант для отражения, например, террористических угроз", — пояснил он.
Ранее стало известно, что Россия заключила с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35.
Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным, помимо эффективного решения огневых задач, осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.
Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По мощи неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.