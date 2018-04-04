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Госиспытания новейшего Су-35С завершатся в 2018 году
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Госиспытания новейшего Су-35С завершатся в 2018 году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Государственные испытания в войсках проходят 50 многоцелевых истребителей Су-35С. Сейчас они находятся на последнем этапе тестирования. Пилоты проверяют самолеты на способность эффективно использовать оружие, бортовую электронику и систему автоматизированного управления в режиме сверхманевренности. Закончить испытания планируют до конца 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на заместителя главы военного ведомства Юрия Борисова.
Военачальник добавил, что пилоты и техники, которые работали с Су-35С в Сирии, очень высоко оценили эффективность самолета в бою и простоту его обслуживания на аэродроме.
Су-35С — российский многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4++. То есть до 5 поколения он не дотягивает совсем немного. Официально эта боевая машина считается глубокой модернизацией Су-27. Однако, фактически, два самолета похожи только внешне. Различия начинаются уже с силовой установки. Су-35С оснащен современными двигателями «изделие 117С» с управляемым вектором тяги. Они позволяют истребителю совершать фигуры сложного и высшего пилотажа, а также разгоняться до сверхзвуковой скорости без использования форсажа.
Важнейшее отличие Су-35С от предшественника — одна из самых современных радиолокационных систем управления «Ирбис». Она замечает летательные аппараты на расстоянии до 350 километров. Самостоятельно определяет их тип и степень опасности, после чего предлагает пилоту, какую атаковать первой. Одновременно РЛСУ берет на сопровождение до 30 целей, а на 8 из них способна наводить оружие.
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