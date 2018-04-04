Ещё
В Северной Осетии началась призывная компания «Весна 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии началась призывная компания «Весна 2018» 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Граждане, имеющие высшее образование, получили возможность выбирать — проходить военную службу по призыву или военную службу по контракту, а также выбрать войсковую часть, в которой ему предстоит проходить военную службу.
В Северной Осетии началась призывная компания «Весна-2018», в ходе которой планируется призвать на военную службу более 700 новобранцев.
Сбор и отправку новобранцев по воинским частям военкоматы Северной Осетии начнут 18 апреля. Молодые люди из республики будут служить в различных военных округах. Многие военнослужащие, отслужив, смогут остаться в Вооруженных Силах, но уже в качестве контрактников.
Все новобранцы при отправке в войска будут обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.
Каждый военнослужащий в военном комиссариате получит армейский несессер, включающий шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, станок бритвенный, полотенце и другие компоненты, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям с места прохождения службы на льготных условиях.
Граждане, имеющие высшее образование, получили возможность выбирать — проходить военную службу по призыву или военную службу по контракту, а также выбрать войсковую часть, в которой ему предстоит проходить военную службу. В Южном военном округе граждане данной категории могут выбрать место прохождения службы из более чем 100 соединений и воинских частей, дислоцированных на территории округа.
Сбор и отправка призывников продлится до 15 июля с.г.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу: международная коалиция не ставила себе цели победить терроризм в Сирии Российские и абхазские военнослужащие на полигоне Цабал приступили к совместным тактическим учениям Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»117
Япония заявила протест России66
Бориса Джонсона поймали на лжи о России179
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин129
Шойгу предупредил о новой угрозе262
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение