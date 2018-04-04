В Северной Осетии началась призывная компания «Весна 2018»

Граждане, имеющие высшее образование, получили возможность выбирать — проходить военную службу по призыву или военную службу по контракту, а также выбрать войсковую часть, в которой ему предстоит проходить военную службу.

Северной Осетии началась призывная компания «Весна-2018», в ходе которой планируется призвать на военную службу более 700 новобранцев.

Сбор и отправку новобранцев по воинским частям военкоматы Северной Осетии начнут 18 апреля. Молодые люди из республики будут служить в различных военных округах. Многие военнослужащие, отслужив, смогут остаться в Вооруженных Силах, но уже в качестве контрактников.

Все новобранцы при отправке в войска будут обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Каждый военнослужащий в военном комиссариате получит армейский несессер, включающий шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, станок бритвенный, полотенце и другие компоненты, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям с места прохождения службы на льготных условиях.

Граждане, имеющие высшее образование, получили возможность выбирать — проходить военную службу по призыву или военную службу по контракту, а также выбрать войсковую часть, в которой ему предстоит проходить военную службу. В Южном военном округе граждане данной категории могут выбрать место прохождения службы из более чем 100 соединений и воинских частей, дислоцированных на территории округа.

Сбор и отправка призывников продлится до 15 июля с.г.