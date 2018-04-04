Ещё
В артиллерийской бригаде ЗВО в Ленинградской области прошел День открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В артиллерийской бригаде ЗВО в Ленинградской области прошел День открытых дверей 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости мероприятия могли лично ознакомиться с условиями быта и питания военнослужащих в условиях полевого выхода и опробовать себя в роли настоящего солдата, примерив современную экипировку.
В артиллерийской бригаде Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, во время полевого выхода военнослужащих состоялся День открытых дверей.
Гостями артиллеристов стали их семьи, учащиеся близлежащих школ, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также представители общественных организаций. Каждый из них мог лично ознакомиться с условиями быта и питания военнослужащих в условиях полевого выхода и опробовать себя в роли настоящего солдата, примерив современную экипировку.
Среди образцов вооружения детям и взрослым были представлены ракетная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С», машина подвижного командно-наблюдательного пункта 1В14, бронированная разведывательно-дозорная машина Радиационно-химическая (БРДМ-РХ) и дивизионная самоходная гаубица «Мста-С».
В День открытых дверей, который был организован командованием бригады, в палаточном лагере артиллеристов побывало около 500 человек. Во время экскурса каждый из гостей смог получить ответы на все вопросы, а по завершении — отведать настоящей солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу: боевики из Сирии перебираются в Африку, растет трансграничная преступность Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года Российские и абхазские военнослужащие на полигоне Цабал приступили к совместным тактическим учениям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»127
Япония заявила протест России67
Бориса Джонсона поймали на лжи о России182
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин131
Шойгу предупредил о новой угрозе262
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение