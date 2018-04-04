В артиллерийской бригаде ЗВО в Ленинградской области прошел День открытых дверей

Гости мероприятия могли лично ознакомиться с условиями быта и питания военнослужащих в условиях полевого выхода и опробовать себя в роли настоящего солдата, примерив современную экипировку.

В артиллерийской бригаде Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области , во время полевого выхода военнослужащих состоялся День открытых дверей.

Гостями артиллеристов стали их семьи, учащиеся близлежащих школ, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также представители общественных организаций. Каждый из них мог лично ознакомиться с условиями быта и питания военнослужащих в условиях полевого выхода и опробовать себя в роли настоящего солдата, примерив современную экипировку.

Среди образцов вооружения детям и взрослым были представлены ракетная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С», машина подвижного командно-наблюдательного пункта 1В14, бронированная разведывательно-дозорная машина Радиационно-химическая (БРДМ-РХ) и дивизионная самоходная гаубица «Мста-С».

В День открытых дверей, который был организован командованием бригады, в палаточном лагере артиллеристов побывало около 500 человек. Во время экскурса каждый из гостей смог получить ответы на все вопросы, а по завершении — отведать настоящей солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.