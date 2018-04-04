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Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО
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Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В соответствии с программой сборов с военнослужащими проводились занятия по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, военной топографии, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу и другим предметам обучения.
На полигонах Западного военного округа (ЗВО) завершились полевые выходы с разведывательными подразделениями общевойсковых соединений. В течение двух месяцев войсковые разведчики оттачивали свои навыки действий в тылу условного противника. На практических занятиях военнослужащим неоднократно доводилось обустраивать базовый лагерь, нарушать управление и связь вероятного противника, проводить засады, устраивать налеты, брать языка, проводить другие специальные мероприятия.
Все занятия в ходе сборов проводились на фоне единой тактической обстановки и в условиях, максимально приближенных к боевым. К занятиям привлекались представители всех специальностей разведывательных подразделений. Снайперские пары разведывательных рот тренировались в поиске и уничтожении снайперов противника. Специалисты инженерных подразделений проделывали проходы в минных полях и невзрывных заграждениях на путях выдвижения разведывательных групп, проводили минирование путей отхода. Связисты провели более 1000 сеансов связи с реально действующими разведывательными органами.
В соответствии с программой сборов проводились занятия по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, военной топографии, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу и другим предметам обучения. Были выполнены упражнения учебных и контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
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