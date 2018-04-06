В ЗВО определили лучших разведчиков

На базе спецназа в Тамбовской области завершился окружной конкурс «Отличники войсковой разведки», победу в котором одержали представители мотострелкового соединения, дислоцированного в Москве

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа, дислоцированного в Москве, одержали победу на окружном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который прошел на тренировочной базе соединения специального назначения в Тамбовской области.

Конкурс разведчиков состоял из нескольких этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи с этапом боевой стрельбы».

Также разведчики выполняли нормативы по тактической, огневой, физической, военно-медицинской, инженерной и топографической подготовке.

Одним из самых сложных этапов для разведчиков стал комплекс препятствий «Тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в боевой экипировке на время преодолевали 22 препятствия на специализированной полосе длиной более 800 метров.

Состав каждой команды –— командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик.