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В ЗВО определили лучших разведчиков
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В ЗВО определили лучших разведчиков 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На базе спецназа в Тамбовской области завершился окружной конкурс «Отличники войсковой разведки», победу в котором одержали представители мотострелкового соединения, дислоцированного в Москве.
Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа, дислоцированного в Москве, одержали победу на окружном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который прошел на тренировочной базе соединения специального назначения в Тамбовской области.
Конкурс разведчиков состоял из нескольких этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи с этапом боевой стрельбы».
Также разведчики выполняли нормативы по тактической, огневой, физической, военно-медицинской, инженерной и топографической подготовке.
Одним из самых сложных этапов для разведчиков стал комплекс препятствий «Тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в боевой экипировке на время преодолевали 22 препятствия на специализированной полосе длиной более 800 метров.
Состав каждой команды –— командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик.
Победители завоевали право участвовать во Всеармейских и Международных соревнованиях, которые пройдут в Новосибирске этим летом.
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