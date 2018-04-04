В Хабаровском крае летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили станции РЭБ условного противника

Особое внимание было уделено выполнению воздушных маневров и слаженности действий экипажей в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Хабаровском крае летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали парные полеты с нанесением ракетного удара по источникам радиоизлучения условного противника в рамках состоявшегося летно-тактического учения с экипажами соединения армейской авиации Восточного военного округа.

В ходе практической части ЛТУ летчики совершили полеты в заданный район в составе пар, провели визуальную разведку местности и обнаружив замаскированные позиции техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами.

Особое внимание было уделено выполнению воздушных маневров и слаженности действий экипажей в условиях активного применения противником средств РЭБ.

В завершении летчики «зачистили» заданный квадрат местности с применением пушечного вооружения.