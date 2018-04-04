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В Хабаровском крае летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили станции РЭБ условного противника
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В Хабаровском крае летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили станции РЭБ условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание было уделено выполнению воздушных маневров и слаженности действий экипажей в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
В Хабаровском крае летчики ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали парные полеты с нанесением ракетного удара по источникам радиоизлучения условного противника в рамках состоявшегося летно-тактического учения с экипажами соединения армейской авиации Восточного военного округа.
В ходе практической части ЛТУ летчики совершили полеты в заданный район в составе пар, провели визуальную разведку местности и обнаружив замаскированные позиции техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами.
Особое внимание было уделено выполнению воздушных маневров и слаженности действий экипажей в условиях активного применения противником средств РЭБ.
В завершении летчики «зачистили» заданный квадрат местности с применением пушечного вооружения.
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