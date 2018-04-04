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Боевые стрельбы Ка-52 «Аллигатор» в Хабаровском крае: кадры учений
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Боевые стрельбы Ка-52 «Аллигатор» в Хабаровском крае: кадры учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Хабаровском крае прошли учения вертолетов Ка-52 «Аллигатор», в ходе которых экипажи уничтожили условного противника.
Согласно легенде учений, экипажи вертолетов Ка-52 должны были найти и уничтожить вражеские системы радиоэлектронной борьбы.
Замаскированные позиции были успешно обнаружены и уничтожены с помощью неуправляемых ракет.
После пуска ракет по заданному квадрату пилоты нанесли удар с помощью авиапушек.
Особое внимание на учениях уделялось слаженности действий экипажей в условиях постановки активных помех и технике пилотирования.
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