«Загон-2»: Подлодки НАТО будут топить с воздуха и с палубы

О создании перспективной противолодочной авиационной бомбы сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин. Она предназначена для эксплуатации на противолодочных самолетах Ту-142 и Ил-38 и вертолете Ка-28. В ходе разработки боеприпаса проводятся его испытания, которые должны завершиться в ближайшее время. У Министерства обороны имеются намерения о закупке нового оружия, которое пока не подтверждено контрактными обязательствами.

Противолодочные бомбы — это «старое новое» оружие, интерес к которому у военных возник сравнительно недавно. Дело в том, что бомбы прежних поколений, так называемые «глубинные», широко использовавшиеся во время Второй мировой войны, уже дано стали неэффективными при борьбе с современными подводными лодками, имеющими мощную самооборону. Ставка была сделана на торпеды. Затем появились противолодочные ракеты, которые представляют собой ракетно-торпедный тандем. Ракета доставляет торпеду в заданную точку, после чего отделившаяся торпеда устремляется к объекту, подлежащему уничтожению.

Несмотря на неоспоримые достоинства торпед (большая скорость, мощный сонар), они имеют существенный недостаток: обнаруживают себя за счет работающего двигателя.

Современная противолодочная бомба, в отличие от своих прародительниц полувековой и более давности, способна при помощи пассивной акустической головки самонаведения отыскивать под водой лодку и двигаться в нужном направлении, выходя на цель. Причем все подводные маневры выполняются бесшумно, движение осуществляется за счет гравитационных сил. Таким образом, гидроакустические системы не слышат приближающуюся бомбу.

Перспективная авиабомба, о которой рассказал Александр Кочкин, — это не первый такой боеприпас, созданный «Техмашем». А точнее — Научно-исследовательским инженерным институтом, входящим в данный концерн. В 1994 году появилась авиабомба «Загон-1», которая стала новым видом противолодочных боеприпасов.

Во время спуска бомбы на парашюте встречным потоком воздухом надувается поплавок. На нем бомба некоторое время, до 4 минут, держится на поверхности моря после приводнения. При этом включается режим поиска ГСН цели. Обнаружив цель, бомба устремляется на нее, для чего направление выдерживается при помощи рулей. Причем скорость погружения высокая — почти 20 м/с. Допускается использование «Загона» при волнении моря до 6 баллов.

В прошлом году началось серийное производство бомбы «Загон-2», которая является глубокой модернизации базовой версии.

Максимальная глубина погружения «Загона-1» — 600 метров. То есть бомба достанет любую натовскую субмарину, поскольку предельная глубина погружения американских, немецких, французских и прочих лодок не превышает данную отметку. Вертикальная скорость погружения — 18 м/с. Радиус обнаружения цели ГСН — 450 м. Длина бомбы — 150 см, диаметр — 232 мм. Масса взрывчатого вещества — 35 кг.

Бомба имеет электромеханический взрыватель. Поражение корпуса лодки обеспечивается за счет использования заряда кумулятивного действия.

Необходимо сказать, что парашют используется не только для того, чтобы смягчить удар бомбы о водную поверхность во избежание повреждения сонара ГСН. Он уменьшает угол прицеливания, поскольку после его раскрытия «Загон» летит практически отвесно. Благодаря этому повышается точность бомбометания на высоких скоростях самолета.

Если к исходу четвертой минуты ГСН бомбы, когда она держится на поплавке, не находит цель, то происходит ее самоликвидация, то есть подрыв.

Еще одно преимущество противолодочной самонаводящейся бомбы по сравнению с торпедой состоит в том, что она существенно дешевле.

Атака на подводную лодку противника осуществляется серией из 6-8 бомб, которые сбрасывают максимально кучно. При этом даже при ошибке целеуказания, превышающей 200 метров, вероятность поражения цели составляет 60%. При более точной наводке противолодочных самолетов вероятность возрастает до 90-95%.

Надо сказать, что принцип бесшумного «подкрадывания» боеприпаса к подводной лодке без использования двигательной установки не нов. Просто в авиационные средства борьбы он пришел с некоторым запозданием.

В 1991 году на вооружение надводных кораблей был принят ракетный противолодочный комплекс РПК-8 «Запад», разработанный в тульском НПО «Сплав» . Он решает более широкий круг задач: поражает не только подводные лодки, но и атакующие корабль торпеды, а также группы боевых пловцов противника. В какой-то мере его принцип действия такой же, как и у сухопутных реактивных систем залпового огня. И это не случайно — «Сплав» является разработчиком РСЗО «Град», «Смерч», «Торнадо» и тяжелых огнеметных систем «Буратино» и «Солнцепек».

Из 12 направляющих выстреливаются реактивные снаряды, дальность полета которых достигает 4300 метров. Возможна как одиночная, так и залповая стрельба.

Первоначально комплекс был оснащен реактивными снарядами или ракетами 90Р. Недавно была создана новая модификация 90Р1.

Ракета 90Р, как и модифицированный вариант 90Р1, представляет собой непосредственно ракетную часть, снаряженную отделяющимся так называемым гравитационным подводным снарядом 90СГ. Ракета наводится на цель при помощи информации о местоположении подводного объекта (лодки или торпеды), получаемой от гидроакустической станции корабля, пеленгующей цель. После приводнения ракеты гравитационный снаряд отделяется и при помощи акустической головки самонаведения находит цель и направляется к ней. Снаряд старой ракеты — 90Р, имеет контактный взрыватель. Поэтому снаряды порой проходят мимо цели. Но эффективность и при таком конструктивном недостатке достаточно высока. Залп двенадцатью ракетами поражает подводную лодку с вероятностью 0,8.

Еще больше эффективность возросла в результате использования новой ракеты 90Р1, гравитационный снаряд которой оснащен индукционным неконтактным взрывателем, срабатывающим при сближении снаряда с целью на определенное расстояние. Старая ракета действует на дальности от 600 м до 4300 м и на глубине до километра. При этом максимальная дальность действия акустической головки самонаведения — 130 м.

В новой ракете эти параметры улучшены. Однако в открытых источниках они не приводятся. Но можно предположить, что глубину конструкторы увеличивать не стали, поскольку километр — это недоступная глубина для любой натовской подводной лодки и торпеды.

По ракете 90Р приводятся такие характеристики. Длина — 1832 мм, калибр — 212 мм, вес — 112 кг. Вес гравитационного снаряда — 76 кг, взрывчатого вещества — 19,5 кг. Время подготовки к стрельбе с момента обнаружения цели — в пределах 15 секунд.

Ракета 90Р имеет и еще одно снаряжение. Вместо гравитационного снаряда может использоваться устройство гидроакустической борьбы МГ-94МЭ «Магнезит-МН». Максимальная дальность полета — те же самые 4300 метров. Отделяемая головка погружается на глубину в 25 метров и в течение 8 минут работает в одном из двух режимов. Этого времени достаточно, чтобы отразить торпедную атаку.

Если торпеда имеет активную ГСН, то «Магнезит-МН» выдает помехи того же частотного спектра, на который настроена ГСН торпеды. Во втором режиме имитируются акустические сигналы, характерные для надводного корабля. В первом случае торпеда теряет ориентацию, во втором — устремляется на ложную цель, то есть на снаряд «Магнезит».