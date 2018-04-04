Кадры первой ночной дозаправки МиГ-31 ТОФ в воздухе

Дозаправка самолётов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе.

Летчики отдельного смешанного авиаполка Тихоокеанского флота на Камчатке отработали полеты с ночной дозаправкой в воздухе.

При выполнении дозаправки самолетов ночью летчикам намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с ее конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров.

Летчики выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолетом-заправщиком. Общий налет экипажей ночью превысил 10 часов.