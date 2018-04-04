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Кадры первой ночной дозаправки МиГ-31 ТОФ в воздухе
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Кадры первой ночной дозаправки МиГ-31 ТОФ в воздухе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дозаправка самолётов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7000 метров при скорости около 500 километров в час.
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе.
Летчики отдельного смешанного авиаполка Тихоокеанского флота на Камчатке отработали полеты с ночной дозаправкой в воздухе.
При выполнении дозаправки самолетов ночью летчикам намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с ее конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров.
Летчики выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолетом-заправщиком. Общий налет экипажей ночью превысил 10 часов.
Дозаправка истребителей осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России.
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