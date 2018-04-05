Жителям Севастополя покажут С-400 «Триумф» и угостят кашей из полевых кухонь

В пресс-службе Черноморского флота рассказали, что жителям Севастополя военные покажут новейшие образцы зенитно-ракетной техники. Кроме этого в честь Дня войск противовоздушной обороны России посетителей угостят чаем и кашей из полевых кухонь.

Севастопольцы смогут ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машины и тренажерами, стоящими на вооружении войск ПВО.