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Жителям Севастополя покажут С-400 «Триумф» и угостят кашей из полевых кухонь
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Жителям Севастополя покажут С-400 «Триумф» и угостят кашей из полевых кухонь 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-службе Черноморского флота рассказали, что жителям Севастополя военные покажут новейшие образцы зенитно-ракетной техники. Кроме этого в честь Дня войск противовоздушной обороны России посетителей угостят чаем и кашей из полевых кухонь.
Севастопольцы смогут ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машины и тренажерами, стоящими на вооружении войск ПВО.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее новые зенитно -ракетные комплексы С-400 «Триумф» выставляли в Севастополе накануне 23 февраля.
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