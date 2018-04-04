Гроза «Кобр»: Почему «Тунгуска» остается зенитной самоходкой №1 в мире

Модернизированная зенитная самоходная установка 2С6М1 «Тунгуска» продолжит оставаться грозой для летающих «Апачей» и «Кобр». Внедрение тепловизионного прицела позволит боевой машине хорошо видеть в любое время суток и эффективно сопровождать танковые и мотострелковые подразделения.

Комплекс, засекреченный с момента своего создания и упомянутый только после войны в Персидском заливе 1991 года, до сих пор не имеет прямых аналогов за рубежом.

Само появление подобной техники многие считают прорывом в войсковой ПВО, потому что в одной машине удалось совместить как ракетное, так и артиллерийское вооружение. В этом убежден военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский

"Тунгуска" заслужила очень хорошие отзывы в войсках. Я сам неоднократно на разных учениях видел ее реальное применение, и на тот период это был непревзойденный комплекс противовоздушной обороны непосредственного прикрытия войск в боевых порядках.

Тогда массово появились боевые вертолеты на вооружении армий западных стран и, прежде всего, США . Вопрос борьбы с ними стоял достаточно остро, но в советской армии он был фактически решен принятием на вооружение 2С6", — рассказывает он.

"Тунгуска" может действовать в обороне и наступлении, непосредственно за боевой линией танков и боевых машин пехоты.

Ракетное вооружение комплекса позволяет поражать цели на расстоянии до 10 км и на высоте от 15 до 3500 метров. На более близкой дистанции — до 4000м — «Тунгуска» атакует цели двумя двуствольными автоматическими пушками калибра 30 мм, имеющими скорострельность до 5000 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект составляет 8 ракет и 1904 снаряда.