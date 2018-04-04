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В ЦВО трансгендеров не будут призывать в армию
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В ЦВО трансгендеров не будут призывать в армию 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Трансгендеров не будут призывать на службу в Российскую армию — об этом заявил начальник отдела призыва организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой, отвечая на реплику журналистов о том, что такая практика применяется сегодня в армии США, пишет «ura.ru».
«В Центральном военном округе, да и вообще в наших Вооружённых силах такое в принципе невозможно: таких людей у нас обычно списывают по медицинским показателям, поскольку у нас очень жёсткий приказ, по которому определяются степени годности».
По словам военного, существует пять степеней годности: «А» («годен без ограничений») — людей с таким здоровьем берут в ВДВ, морфлот, спецназ; «Б» (которая подразделяется на Б1, Б2, Б3 и Б4, людей с Б4 в армию берут «неохотно», потому что это практически больные люди, хотя по закону и должны служить); «В» (ограниченно годен) — таких могут призвать в армию только в военное время; «Г» («временно не годен» — например, сломал руку или ногу) и «Д» — не годен ни в мирное, ни в военное время. «Те, кто меняет пол, попадают в категорию годности „Д“ — они не годны к службе в армии, и их просто списывают в запас», — сообщил полковник Яровой.
Всего в Центральном военном округе в ходе весенней кампании в армию будет призвано более 49 тысяч человек. Лидер по призыву — Республика Башкортостан (около пяти тысяч призывников), на втором месте — Свердловская область (призовёт порядка 4 тысяч человек). Призывники попадают не только в Вооружённые силы, но и в подразделения МЧС, ФСО, нацгвардию.
По словам представителя ЦВО, число призывников за последние годы сократилось почти вдвое (скажем, семь лет назад «наряд» составлял 102 тысячи призывников): в связи со сложностью современной военной техники основной упор сейчас делается на службу по контракту, но при этом служба по призыву всё равно будет сохраняться, поскольку государству необходим мобилизационный резерв.
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