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Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года
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Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам заседания государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний самолета в ГЛИЦ имени В. П. Чкалова в Ахтубинске, замминистра обороны России Юрий Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету.
Завершение государственных испытаний многофункционального истребителя Су-35С поколения «4++» ожидается в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.
«На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов», — пояснил замглавы военного ведомства.
Заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.
По итогам заседания государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний самолета Су-35С в 929-ом Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова в Ахтубинске, Юрий Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету.
Он также подчеркнул, что «летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики».
Помимо этого, замминистра проверил ход работ в рамках испытаний истребителя пятого поколения Су-57.
«Работы по Су-57 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В текущем году на самолете идет проверка нового комплекса вооружения с перспективными авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», — подытожил Юрий Борисов.
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