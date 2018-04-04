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Минобороны Сирии: ВКС РФ сыграли главную роль в разгроме ИГ, несмотря на препятствия США
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Минобороны Сирии: ВКС РФ сыграли главную роль в разгроме ИГ, несмотря на препятствия США 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сыграли ведущую роль в ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), несмотря на препятствия со стороны США. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны САР Махмуд Шава, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.
"Российские ВКС сыграли главную роль в ликвидации ИГ за счет качества, плотности и точности нанесенных ударов, несмотря на препятствия в отношении применения авиации со стороны США", — подчеркнул он.
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