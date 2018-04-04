Минобороны Сирии: ВКС РФ сыграли главную роль в разгроме ИГ, несмотря на препятствия США

"Российские ВКС сыграли главную роль в ликвидации ИГ за счет качества, плотности и точности нанесенных ударов, несмотря на препятствия в отношении применения авиации со стороны США", — подчеркнул он.