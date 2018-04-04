Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе «Авиадартс-2018»

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Порядка 30 боевых самолетов авиационных частей Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018». Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Экипажи самолетов Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34 (всего порядка 30 летательных аппаратов) соревнуются, выполняя полеты по маршруту на время и точность, проводят разведку местности, осуществляют одиночное и групповое пилотирование", — сказал он.

По его словам, в рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и пушки, поражают наземные мишени, имитирующие огневые укрепления и технику условного противника.

Окружной этап соревнований завершится 5 апреля. По его итогам будут отберут летчиков, которые представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе «Авиадартс-2018».