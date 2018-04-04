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Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе «Авиадартс-2018»
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Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе «Авиадартс-2018» 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Порядка 30 боевых самолетов авиационных частей Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018». Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.
"Экипажи самолетов Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34 (всего порядка 30 летательных аппаратов) соревнуются, выполняя полеты по маршруту на время и точность, проводят разведку местности, осуществляют одиночное и групповое пилотирование", — сказал он.
По его словам, в рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и пушки, поражают наземные мишени, имитирующие огневые укрепления и технику условного противника.
Окружной этап соревнований завершится 5 апреля. По его итогам будут отберут летчиков, которые представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе «Авиадартс-2018».
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