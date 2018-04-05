В Орле отметили вековой юбилей военных комиссариатов

Торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня образования военных комиссариатов состоялось накануне, 4 апреля, в Орловском государственном институте культуры.

Участников собрания поздравили представители власти и депутаты областного совета. Военный комиссар Орловской области Сергей Старков в своём докладе рассказал об истории ведомства.

— Военные комиссариаты органично слиты с деятельностью Вооруженных Сил РФ , вносят значительный вклад в обеспечение обороноспособности страны, успешно выполняют военно-мобилизационную и учетно-призывную работу, ряд значимых социальных функций, — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Александр Бударин в своём поздравлении отметил, что комиссариаты оперативно успешно обеспечивают мобилизационное развертывание и качественный призыв граждан на военную службы, активно участвуют в комплектовании войск военнослужащими, проходящими службу по контракту.

Военный комиссариат Орловской области по праву занимает лидирующие позиции в Западном военном округе, — резюмировал вице-губернатор.

Лучших сотрудников военных комиссариатов Орловской области наградили почетными грамотами губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, памятными медалями и другими наградами.