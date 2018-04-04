Якутские пилоты дадут свои рекомендации производителям нового самолета ТВС-2-ДТС

Рекомендации пилотов авиакомпании «Якутские авиалинии» будут учтены при налаживании серийного производства нового композитного самолета ТВС-2-ДТС. Об этом журналистам рассказали в пресс— службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех ).

Ранее Минпромторг Минтранс , «Вертолеты России» и власти Бурятии Якутии подписали соглашение об организации местных воздушных линий, предполагающее развертывание производства легкомоторных самолетов ТВС-2ДТС на мощностях завода в Улан-Удэ

«Презентация самолета прошла в Якутске . В ходе нее состоялось несколько опытных полетов с участием штатных пилотов «Полярных авиалиний». Их комментарии лягут в основу дальнейшей адаптации самолета под эксплуатацию в условиях экстремально низких температур», — сообщили в холдинге.

Серийное производство самолета для региональной авиации ТВС-2ДТС должно начаться в 2021 году, а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания «Полярные авиалинии». Проект этого легкомоторного самолета разработан Сибирским научно-исследовательским институтом авиации (СибНИА им. С. А. Чаплыгина ) в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Одним из требований к самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно— посадочные полосы, а также воду и лед.

Улан-Удэнский авиационный завод планирует до 2025 года поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин, напомнили в «Вертолетах России». «Сегодня в России зарегистрировано около 1300 самолетов Ан-2, из которых в состоянии летной годности находятся только 300 машин. Нам предстоит решить масштабную задачу по возрождению сети регулярных региональных авиаперевозок», — отметил управляющий директор завода Леонид Белых

Сейчас на заводе развернута подготовка к производству, которую планируется завершить к 2020 году. После этого будет собрано несколько опытных образцов самолета, которые примут участие в сертификационных испытаниях. Запуск ТВС-2ДТС в серию намечен на 2021 год. При этом Улан-Удэнский авиазавод будет осуществлять финальную сборку, а в производстве самолета будут также задействованы другие предприятия холдинга.