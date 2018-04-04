Шойгу рассказал о возможностях развёрнутых в Польше и Прибалтике войск НАТО 

Развёрнутые в Польше и Прибалтике войска Соединённых Штатов и НАТО имеют все наступательные виды вооружений, а их численность достигает 10 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт РИА «Новости».
«Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях», — сказал глава Минобороны.
По его словам, в последнее время значительно возросло число тренировок и учений войск НАТО, которые носят явный антироссийский характер.