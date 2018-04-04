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Шойгу рассказал о возможностях развёрнутых в Польше и Прибалтике войск НАТО
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Шойгу рассказал о возможностях развёрнутых в Польше и Прибалтике войск НАТО 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Развёрнутые в Польше и Прибалтике войска Соединённых Штатов и НАТО имеют все наступательные виды вооружений, а их численность достигает 10 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт РИА «Новости».
«Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях», — сказал глава Минобороны.
По его словам, в последнее время значительно возросло число тренировок и учений войск НАТО, которые носят явный антироссийский характер.
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