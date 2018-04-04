Ещё
Как донские лётчики выступили на отборочном этапе Армейских игр?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

Как донские лётчики выступили на отборочном этапе Армейских игр? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Каждый год российские лётчики выступают на авиадартсе, одном из конкурсов международных Ар­мейских игр. Интересно, а наши, донские асы принимают в них участие?
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на Кубани завершился отборочный этап армейского конкурса.
В нём приняли участие четыре команды из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв.
Лётчики выполняли задания на боевых штурмовиках и истребителях.
Например, им требовалось в указанное время выйти на три поворотных пункта, преодолеть системы ПВО, выполнить пуски неуправляемых ракет и поразить наземные цели.
Процесс подсчёта очков занимает не один день, ещё не ясно, отправятся ли ростовские асы на всероссийский конкурс, но уже известно, что у них есть абсолютно прямые попадания в цель неуправляемыми ракетами.
АиФ Ростов: последние новости
Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется? Правда, что в стране повысят подоходный налог? Ростовский общественный транспорт будет работать в ночь на Пасху до 4.00
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе275
Украине «перекроют» Керченский пролив814
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»157
Путин заявил о полном разгроме ИГ399
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение