Как донские лётчики выступили на отборочном этапе Армейских игр?

Каждый год российские лётчики выступают на авиадартсе, одном из конкурсов международных Ар­мейских игр. Интересно, а наши, донские асы принимают в них участие?

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на Кубани завершился отборочный этап армейского конкурса.

В нём приняли участие четыре команды из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв.

Лётчики выполняли задания на боевых штурмовиках и истребителях.

Например, им требовалось в указанное время выйти на три поворотных пункта, преодолеть системы ПВО, выполнить пуски неуправляемых ракет и поразить наземные цели.

Процесс подсчёта очков занимает не один день, ещё не ясно, отправятся ли ростовские асы на всероссийский конкурс, но уже известно, что у них есть абсолютно прямые попадания в цель неуправляемыми ракетами.