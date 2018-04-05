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В шести федеральных округах начались учения МЧС на всех социальных объектах
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В шести федеральных округах начались учения МЧС на всех социальных объектах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Подразделения оперативного реагирования МЧС России после трагедии в Кемерово приступили к проведению тактико-специальных учений с персоналом на всех социально значимых объектах, в том числе в домах престарелых и детских домах, на территории шести федеральных округов страны, сообщает в четверг министерство.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Во исполнение указания руководства МЧС России с 4 апреля территориальными органами МЧС России на территории Дальневосточной, Сибирской, Уральской, Южной, Северо-Кавказской и Северо-Западной частей РФ проводятся тактико-специальные учения с личным составом реагирующих подразделений и персоналом учреждений с круглосуточным пребыванием населения (дома-интернаты для престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома, лечебные учреждения и социально-реабилитационные центры) по вопросам противопожарной безопасности", — говорится в сообщении.
МЧС отмечает, что особое внимание в ходе учений уделяется специфике тушения пожаров в зданиях такой категории, эвакуации людей, а также взаимодействию с персоналом объектов, должностными лицами аварийных служб и служб жизнеобеспечения. К учениям привлечена группировка сил и средств в составе более 15,6 тысячи человек и 4,8 тысячи единиц техники.
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