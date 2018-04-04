МЧС по Карелии приведено в режим «Повышенной готовности»

Перевод сил МЧС в режим повышенной готовности связан с проводимыми в республике учениями.

Главное управление МЧС России по РК приведено в режим функционирования «Повышенная готовность». Это связано с тем, что на территории Карелии проходят тактико-специальные учения на объектах с круглосуточным пребыванием людей, сообщили в пресс-службе министерства.

В мероприятиях принимают участие дежурные команды реагирующих подразделений, сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы и персонал социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей.

В ходе проведения тактико-специальных учений особое внимание будет уделено наличию и исправности систем автоматической противопожарной защиты, знанию обслуживающим персоналом действий при возникновении пожара, а также состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к объектам.

По материалам: ptzgovorit.ru