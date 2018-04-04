В Сирии уничтожили около 65 тысяч боевиков, сообщил Рудской

"Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожено около 65 тысяч боевиков, разминировано более 6,5 тысяч гектаров земли, более 1,5 тысяч километров дорог, около 17200 зданий и сооружений", — сказал Рудской на VII Московской конференции по международной безопасности.

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