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В Сирии уничтожили около 65 тысяч боевиков, сообщил Рудской
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В Сирии уничтожили около 65 тысяч боевиков, сообщил Рудской 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана в Сирии уничтожено около 65 тысяч боевиков, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожено около 65 тысяч боевиков, разминировано более 6,5 тысяч гектаров земли, более 1,5 тысяч километров дорог, около 17200 зданий и сооружений", — сказал Рудской на VII Московской конференции по международной безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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