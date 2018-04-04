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Сергей Шойгу: Запад использует тему «российской угрозы» для наращивания военного потенциала
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Сергей Шойгу: Запад использует тему «российской угрозы» для наращивания военного потенциала 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам главы Минобороны РФ, многие страны на сегодняшний день делают ставку на силовое разрешение конфликтов.
Западные страны продолжают распространять слухи о «российской угрозе» и используют подобную риторику, чтобы нарастить военный потенциал. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности, передает ФАН.
Он также отметил, что поводом для новой гонки вооружений могут стать претензии некоторых стран на исключительность.
По мнению главы Минобороны, сейчас мир находится на переломном этапе, все чаще делается ставка на силовое разрешение межгосударственных противоречий.
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