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Шойгу: Нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне
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Шойгу предупредил о новой угрозе

Шойгу: Нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На VII Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военного решения проблемы на Корейском полуострове нет, а нагнетание этой ситуации может привести к вооруженному конфликту. Об этом информирует РИА Новости.
"Полагаем, что военного решения корейской проблемы нет. Давление и угрозы не являются действенным средством урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже к вооруженному конфликту, последствия которого затронут весь регион", — сказал Шойгу.
Ранее министр обороны РФ заявил, что претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений. Он отметил, что активизируется военная деятельность вблизи российских границ.
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