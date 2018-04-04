Шойгу: Нагнетание ситуации на Корейском полуострове может привести к войне

На VII Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военного решения проблемы на Корейском полуострове нет, а нагнетание этой ситуации может привести к вооруженному конфликту. Об этом информирует РИА Новости

"Полагаем, что военного решения корейской проблемы нет. Давление и угрозы не являются действенным средством урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже к вооруженному конфликту, последствия которого затронут весь регион", — сказал Шойгу.

Ранее министр обороны РФ заявил, что претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений. Он отметил, что активизируется военная деятельность вблизи российских границ.