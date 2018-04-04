Более 7,5 тыс. водителей призовут военкоматы ЦВО в весенний призыв

Призывники смогут стать водителями комплексов РС-24 «Ярс», С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М».

Призывники из военных комиссариатов Центрального военного округа смогут стать водителями комплексов РС-24 «Ярс», С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М» и других современных образцов военной техники.

Для этого во время весенней призывной кампании 2018 года из 28 военных комиссариатов Поволжья, Урала и Сибири будут призваны более 7500 человек, имеющих водительское удостоверение категории «С» и «Д».

Наибольшее количество призывников на должности водителей будут призваны из Республик Башкортостан (около 800 человек), Татарстан (около 600 человек), а также Иркутской (около 550 человек) и Свердловской (около 450 человек) областей.

Всего во время весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля, военные комиссариаты Центрального военного округа отправят в войска 50 тыс. призывников.