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Более 7,5 тыс. водителей призовут военкоматы ЦВО в весенний призыв
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Более 7,5 тыс. водителей призовут военкоматы ЦВО в весенний призыв 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Призывники смогут стать водителями комплексов РС-24 «Ярс», С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М».
Призывники из военных комиссариатов Центрального военного округа смогут стать водителями комплексов РС-24 «Ярс», С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М» и других современных образцов военной техники.
Для этого во время весенней призывной кампании 2018 года из 28 военных комиссариатов Поволжья, Урала и Сибири будут призваны более 7500 человек, имеющих водительское удостоверение категории «С» и «Д».
Наибольшее количество призывников на должности водителей будут призваны из Республик Башкортостан (около 800 человек), Татарстан (около 600 человек), а также Иркутской (около 550 человек) и Свердловской (около 450 человек) областей.
Всего во время весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля, военные комиссариаты Центрального военного округа отправят в войска 50 тыс. призывников.
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