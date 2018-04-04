Сергей Шойгу рассказал о целях международной коалиции в Сирии

По словам Шойгу, положение изменилось после начала операции российских ВКС и «создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана , России и Турции ».

Кроме того, Шойгу заявил, что террористические организации не должны получить доступ к оружию массового поражения и отравляющим веществам.