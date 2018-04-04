Сергей Шойгу рассказал о целях международной коалиции в Сирии 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, ей нужно было, видимо, расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Шойгу, положение изменилось после начала операции российских ВКС и «создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».
Как также отметил министр обороны России, после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, члены бандформирований перебираются в другие регионы, что способствует развитию трансграничной преступности.
Кроме того, Шойгу заявил, что террористические организации не должны получить доступ к оружию массового поражения и отравляющим веществам.