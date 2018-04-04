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Сильнейшие военные инженеры ВВО вступили в борьбу на окружном этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»
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Сильнейшие военные инженеры ВВО вступили в борьбу на окружном этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В борьбу за право представлять Восточный военный округ на Всеармейском этапе вступили более 120 специалистов инженерных войск.
В Хабаровском крае стартовал окружной этап конкурсов профессионального мастерства инженерных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».
В борьбу за право представлять Восточный военный округ на Всеармейском этапе вступили более 120 специалистов инженерных войск.
В течении соревновательных дней команды инженерных подразделений выявят сильнейших при выполнении специальных задач в соответствии с эксплуатируемым видом военной техники.
Военнослужащие проведут инженерную разведку местности, в том числе на наличие минных заграждений, выполнят уничтожение различных взрывных устройств.
Специалисты инженерных войск с использованием путепрокладчиков БАТ-2 восстановят участки пути и на время произведут засыпку траншеи, ранее оборудованной расчетами машин для отрывки котлована МДК.
Также расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 проделают проходы в минных заграждениях и на время переместят по 4 бревна, установив их в заранее подготовленные выемки, что требует от военнослужащих высочайших профессиональных навыков в пользовании штатной техники.
Помимо этого военнослужащие выполнят нормативы по сборке на время механизированных мостов из комплекта Тяжелого механизированного моста ТММ.
Также военные инженеры сдадут зачеты по специальной и физической подготовке.
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