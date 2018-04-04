Сильнейшие военные инженеры ВВО вступили в борьбу на окружном этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

В борьбу за право представлять Восточный военный округ на Всеармейском этапе вступили более 120 специалистов инженерных войск.

Хабаровском крае стартовал окружной этап конкурсов профессионального мастерства инженерных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

В борьбу за право представлять Восточный военный округ на Всеармейском этапе вступили более 120 специалистов инженерных войск.

В течении соревновательных дней команды инженерных подразделений выявят сильнейших при выполнении специальных задач в соответствии с эксплуатируемым видом военной техники.

Военнослужащие проведут инженерную разведку местности, в том числе на наличие минных заграждений, выполнят уничтожение различных взрывных устройств.

Специалисты инженерных войск с использованием путепрокладчиков БАТ-2 восстановят участки пути и на время произведут засыпку траншеи, ранее оборудованной расчетами машин для отрывки котлована МДК.

Также расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 проделают проходы в минных заграждениях и на время переместят по 4 бревна, установив их в заранее подготовленные выемки, что требует от военнослужащих высочайших профессиональных навыков в пользовании штатной техники.

Помимо этого военнослужащие выполнят нормативы по сборке на время механизированных мостов из комплекта Тяжелого механизированного моста ТММ.

Также военные инженеры сдадут зачеты по специальной и физической подготовке.