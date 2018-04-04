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На Рощинском полигоне разведчики отработали действия в тылу противника
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На Рощинском полигоне разведчики отработали действия в тылу противника 

АиФ-Самара 49 минут назад
Фото: АиФ-Самара
На Рощинском полигоне с разведчиками ЦВО проведено занятие по специальной подготовке, в ходе которого военнослужащие отработали рейдовые действия в тылу условного противника, сообщает Пресс-служба Центрального военного округа.
Личный состав разведподразделений совершил марш-бросок и вывел из строя стратегические объекты, нарушил коммуникации командного пункта «противника», вышел в новый район, который удерживался условным незаконным формированием, и овладел им.
В занятии приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.
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