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Памятник ракете «Союз» на проспекте Ленина украсят подсветкой
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Памятник ракете «Союз» на проспекте Ленина украсят подсветкой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Туристические маршруты Самары украшают к приему гостей чемпионата мира по футболу. Проведут работы и на проспекте Ленина, где располагается музей «Самара космическая».
— Подсветку для ракеты-носителя «Союз» смонтируют в 2018 году. Решение об этом приняли в марте, — рассказали представители Департамента культуры и молодежной политики города.
Памятник ракете в Самаре установили в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Это реальный «Союз», изготовленный на самарском заводе «Прогресс» для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. Высота ракеты вместе со зданием музея составляет 68 метров, вес — 20 тонн.
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