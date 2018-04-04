Памятник ракете «Союз» на проспекте Ленина украсят подсветкой 

Туристические маршруты Самары украшают к приему гостей чемпионата мира по футболу. Проведут работы и на проспекте Ленина, где располагается музей «Самара космическая».
— Подсветку для ракеты-носителя «Союз» смонтируют в 2018 году. Решение об этом приняли в марте, — рассказали представители Департамента культуры и молодежной политики города.
Памятник ракете в Самаре установили в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос. Это реальный «Союз», изготовленный на самарском заводе «Прогресс» для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. Высота ракеты вместе со зданием музея составляет 68 метров, вес — 20 тонн.