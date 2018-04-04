Памятник ракете «Союз» на проспекте Ленина украсят подсветкой

Туристические маршруты Самары украшают к приему гостей чемпионата мира по футболу. Проведут работы и на проспекте Ленина, где располагается музей «Самара космическая».

— Подсветку для ракеты-носителя «Союз» смонтируют в 2018 году. Решение об этом приняли в марте, — рассказали представители Департамента культуры и молодежной политики города.