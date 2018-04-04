Развод на триллион: почему F-35 стал оглушительным провалом Пентагона

История с проблемами истребителя F-35 давно обросла таким количеством неприятных сенсаций, что информацией о реальном положении дел с разработкой и вводом в строй перспективного истребителя пятого поколения в полной мере перестали владеть даже эксперты. Спустя много лет даже американские военные стали признавать — эффективность перспективной машины далека от заявленных данных.

Завеса тайны

Перспективная техника, тем более авиационная — сложный механизм, создать который, отстроить с нуля и довести до пригодного к эксплуатации состоянии за один приём практически невозможно. Чаще всего военный авиационный проект требует 5-7 лет подготовки, проектирования и расчетов, прежде чем первый опытный истребитель можно будет передавать заказчику для испытаний.

В случае с истребителем F-35 американские специалисты имели все шансы не просто ускорить разработку, но и на основе полученного опыта построить современную, беспроблемную и относительно недорогую боевую машину.

Вопреки всем прогнозам, разработка F-35, старт которой дали еще в самом конце 80-х, почти сразу пошла не по плану — оказалось, что совместить возможности малозаметного истребителя и три модификации на базе единого планера чрезвычайно тяжело.

Тем не менее, желание одним махом не только заменить устаревшие машины, но и получить единый истребитель сразу в трех версиях взяло верх, и на разработку самолета в рамках проекта «Joint Strike Fighter» Минобороны США выделило дополнительные средства.

Технологии или деньги?

Судьба F-35 неразрывно связана с первым серийным истребителем пятого поколения F-22, эксплуатация которого даже без боевого применения за пределами США показала все достоинства и недостатки самолетов этого типа. Главной проблемой F-22 стала его стоимость — разработка, создание и содержание истребителей F-22 стоили американским военным целого состояния — $147 млн, за единицу и $20 тыс., за каждый час полета.

Даже с учетом крупной серии и практически неограниченного финансирования со стороны Минобороны США, такие расходы привели в ужас аудиторов, а затем и руководителей ВВС. При разработке технического задания на новый истребитель пятого поколения одним из условий, поставленных разработчикам представителями ВВС и МО США в целом, стало снижение стоимости как на этапе НИР и ОКР, так и на этапе серийного производства.

Однако разработка истребителя значительно затянулась — вместо 5 лет на проектирование, испытания и сборку первых летных образцов потребовалось 10 лет кропотливой работы, полной сложных, порой нерешаемых собственными силами задач. Меньше средств на разработку нового истребителя потратить не смогли — проработка конструкции перспективного единого боевого истребителя пятого поколения обошлось в сумму чуть более $20 млрд, с учетом всех неучтенных расходов.

«Неожиданности в этом отношении не случилось — ОКР и НИР в США всегда были самыми дорогими. Все те же работы можно проводить с гораздо меньшим расходом ресурсов, но американские разработчики дешевых истребителей не делали никогда. Для сравнения — стоимость летного часа F-15 не сильно меньше, чем у F-22, поэтому почти никто не ждал, что американские авиастроители удешевят стоимость разработки и производства», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» авиационный инженер, кандидат технических наук Михаил Карапетян.

Первые выписанные на имя компании «Lockheed Martin» чеки американских военных не обрадовали — каждый F-35 обошелся дешевле F-22, однако стоимость новых истребителей пятого поколения оказалась по-прежнему высока — по $110 млн, в пересчете на один самолет. Специалисты компании «Lockheed Martin» сразу же поспешили заверить американских военных, что большую часть затрат на машины, которые, в теории, должны были заменить практически все самолеты истребительной и штурмовой авиации, смогут «отбить» благодаря спросу на истребитель со стороны союзников США, в том числе и по блоку НАТО

Работа с возражениями

Серийное производство первых опытно-промышленных партий истребителя делу снижения стоимости практически не помогло. Скорее наоборот — экспортные поставки сверхдорогих, даже по меркам ультрасовременной техники, истребителей были омрачены отвратительным качеством — проблемы с надежностью истребителя пятого поколения уместно было бы сравнить с иномаркой премиум-класса, которая сразу после выезда из ворот автосалона не может доехать до гаража владельца без поломок.

«Начиная с 2015 года истребители F-35 преследуют бесконечные отказы электронных систем, сбои бортового оборудования и силовой установки, а некоторые критические уязвимости, включая внезапно обнаруженную гипоксию у летчиков, не устранены на всех поставленных заказчику машинах до сих пор», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» авиационный инженер Валентин Соколов

Руководитель отдела министерства обороны США по реализации программы разработки и закупки истребителей F-35 вице-адмирал Марк Уинтер в начале марта 2018 года озвучил пугающие результаты инспекции самолетов пятого поколения по уже исполненным экспортным заказам — только половина истребителей F-35, отправленных союзникам в рамках военно-технического сотрудничества, готовы к немедленному боевому развертыванию и находятся в исправном техническом состоянии.

Характер неисправностей, которые преследуют машины для внутреннего использования и экспортные истребители одинаковы — отказы двигателей, сбои в работе электроники и систем жизнеобеспечения, а также проблемы с программным обеспечением.

По словам вице-адмирала Уинтера, вдобавок к проблемам с электроникой военные выяснили, что реальные характеристики истребителей пятого поколения значительно отличаются от заявленных производителем — подробностей Марк Уинтер не раскрыл, однако упомянул малозаметность самолета, которая, как следует из заявления американских военных, отвечает требованиям ВВС лишь на бумаге.

К тому же, разработчики и производители истребителей, компания «Lockheed Martin», согласно поступающим новостям о судьбе истребителей F-35, и не собирались выполнять главное требование Минобороны США и ВВС — удешевить производство F-35 и снизить расходы до уровня истребителей F-16.

Эта музыка будет вечной

За своевременное исправление всех проблем техники и достижение максимальной оперативной готовности, согласно условиям крупных оборонных контрактов, чаще всего отвечают производители. Общемировая практика закупок вооружений такова, что если по каким-то причинам изделие не отвечает требованиям военных, доработку продукта исполнитель заказа проводит за счет собственных средств.

В случае с «Lockheed Martin» имеет место абсолютно уникальный, даже с точки зрения американского ВПК, случай — за изменение программного обеспечения, техническую поддержку и оперативное исправление всех проблем истребителя попросили заплатить покупателей.

В условиях свободного рынка такая наглость, вероятно, обернулась бы разрывом военно-технического сотрудничества и чередой судебных разбирательств, но союзникам США по НАТО, почти на 100% оснащенным техникой американского производства, попросту некуда деваться.

Цена ошибки, которую допустили американские разработчики, может составить до $16 млрд С 2018 по 2024 Соединенным Штатам и странам НАТО придется выложить $10,8 млрд, за разработку пакетов модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и систем вооружения, которые могут устареть значительно раньше, чем машина дебютирует в боевых действиях. Еще $5,4 млрд, будет стоить изготовление и внедрение нового оборудования, техническая поддержка и обслуживание модернизированных машин.

Особый интерес к программе модернизации машин до версии «Block 4» вызван тем, что первоначально озвученная сумма доработки истребителей высокопроизводительным бортовым оборудованием под применение перспективных средств поражения была в четыре раза ниже.

Проблемы с качеством истребителей F-35 стали своеобразной притчей во языцех, влияние которой на оборонный бюджет начали понимать даже заказчики — Военно-Воздушные Силы США. Учитывая исходные потребности в перспективных машинах МО США планировало осуществить финансирование проекта по производству истребителей пятого поколения на $1,5 трлн. — рекордная сумма в истории не только американских, но и любых других военно-воздушных сил с учетом плана закупки, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания.

Новая реальность заставляет американских военных пересмотреть свои планы — уже известно, что специалисты Пентагона готовят «масштабное сокращение» объемов закупки. Эксперты полагают, что американские военных в этой ситуации стоит скорее пожалеть, чем упрекать в недальновидности — до середины 30-40х годов ВВС США не получат альтернативы и возможности для отказа от F-35 в пользу самолетов других типов.

Лишь на рубеже 2050-2060х годов американские ВВС, вероятнее всего, смогут признать F-35 морально устаревшим и ссылаясь на необходимость укреплять национальную безопасность займутся разработкой истребителей следующего поколения. Эксперты отмечают, что F-35 имеет все шансы повторить судьбу своего, без преувеличения, великого предка — малозаметного истребителя F-22. Повышенные расходы и постоянные вопросы к боевой эффективности могут привести к тому, что F-35 никогда не примет участия в боевых действиях против «хорошо оснащенного противника» и останется продуктов лишь для «внутреннего» потребления.