Сегодня в ТРК «Столица» пройдут пожарно-тактические учения 

5 апреля в Перми в Торгово-развлекательном комплексе «Столица» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«5 апреля в 9.00 утра в ТРК «Столица» по адресу ул. Мира, 41/1 пройдут пожарно-тактические учения, — сообщает пресс-служба ведомства. — Главная цель учений — проверка работоспособности систем пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, отработки действий персонала объекта в случае возникновения ЧС и пожара, отработки действий сотрудников МЧС России на объектах с массовым пребыванием людей».
Напомним, на прошлой неделе после пожара в Кемерове из пермского ТРК «Столица» уже проводилась учебная эвакуация. Учения проходили в рамках прокурорской проверки всех торговых центров страны.