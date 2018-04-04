Автомобильное издание назвало дизайн российского боевого корабля гениальным

Дизайн российского сторожевого корабля проекта 22160 довольно гениальный. Такую оценку ему дало американское автомобильное издание The Drive. Автор статьи отметил удачную компоновку корабля: он построен по модульной схеме, имеет высокую скорость, незаметность и мощное вооружение.

Проект 22160 — это 6 кораблей, которые строятся для российского флота на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. По информации из открытых источников, два сторожевика уже сошли со стапелей и находятся на разных стадиях государственных испытаний. Остальные на воду пока не спущены.

Новые российские сторожевые корабли отличают очень скромные размеры: длина — 91 метр, ширина — 14 метров, водоизмещение — около 1500 тонн. При этом они построены по технологии малой заметности и могут быть неплохо вооружены.

В арсенал проекта 22160 входят 57-миллиметровая автоматическая пушка А-220М, зенитная ракетная система «Гибка», созданная на базе современного российского переносного ЗРК «Игла-С», две тумбы под крупнокалиберные пулеметы, взлетно-посадочная площадка для морского вертолета. При этом остается место под дополнительное вооружение. А вот оно может быть самым разным. Не зря у корабля модульная конструкция.

Например, ракетный комплекс «Калибр» превратит сторожевик в универсальную боевую единицу, которая способна уничтожить и наземные, и надводные цели. Противокорабельный комплекс «Оникс» сделает проект 22160 специализированным охотником за вражескими судами. И, наконец, российский сторожевой корабль может выполнять только защитные функции, если поставить на него полноценный зенитный ракетный комплекс или оборудование для радиоэлектронной борьбы.