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Поставки ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года
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Поставки ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года
РИА Новости
25 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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РИА НОВОСТИ
. ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ ЗРК С-400 В
ТУРЦИЮ
НАМЕЧЕНЫ НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА — СЕКРЕТАРИАТ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУРЦИИ
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