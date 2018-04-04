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Поставки ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года
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Поставки ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
РИА НОВОСТИ. ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ ЗРК С-400 В ТУРЦИЮ НАМЕЧЕНЫ НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА — СЕКРЕТАРИАТ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУРЦИИ
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