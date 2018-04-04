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«Достаточно гениально». В США оценили дизайн нового российского корабля
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«Достаточно гениально». В США оценили дизайн нового российского корабля 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Василий Быков» пришёл в Новороссийск #сделаноунас https://t.co/ZAk4ERWWGo pic.twitter.com/zbHCxFPtVC
— Сделано у нас (@sdelanounas_ru) 25 марта 2018 г.
Американское издание The Drive высоко оценило новейший российский корвет проекта 22160. По мнению журналистов, он обладает «достаточно гениальным» дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшой размере судна.
Патрульные корабли проекта 22160 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. Их главные задачи охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных судов в бою.
Автор материала отмечает, что российский корабль создан по принципу модульности — его вооружение может меняться в зависимости от задачи.
Помимо стандартной артиллерийской установки на судне присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой. В статье отмечается, что оно может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов. Таким образом, небольшие патрульные корабли могут наносить удары восемью ракетами по целям на большом расстоянии.
Автономность плавания корветов проекта 22160 составляет два месяца. За это время они могут пройти до шести тысяч морских миль.
«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах, — отмечает автор статьи. — Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов».
Напомним, в марте председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Америка не может ничего противопоставить гиперзвуковому оружию России. По его словам, у Пентагона пока нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия.
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