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В Калужской области начался весенний призыв
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В Калужской области начался весенний призыв 

Калуга 24 43 минуты назад
Фото: Калуга 24
Весной этого года на срочную службу в Вооруженные силы России будет призвано около двух тысяч калужан. Повестки они уже получили. 3 апреля, в первый день работы призывной комиссии, перед ней предстал 41 призывник. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Мы побеседовали с медицинским персоналом и призывниками, настрой у всех позитивный, желание служить у молодёжи возрастает с каждым годом. Перед военным комиссариатом и органами местного самоуправления сегодня стоят задачи создать все необходимые условия для допризывной подготовки молодёжи и патриотического воспитания подрастающего поколения», — поделился своими впечатлениями председатель комиссии, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Как сообщили в пресс-службе городской думы Калуги, среди призывников много тех, кто мечтает служить на флоте или в воздушно-десантных войсках, но есть и желающие идти в разведку и в войска связи. Немало и таких, кто выразил желание пойти по стопам своих отцов и дедов, в те же рода войск. Есть и желающие служить по контракту. Комиссия присвоила всем призывникам категории годности и распределила их по родам войск. Как отметил военный комиссар Ленинского и Октябрьского округов Калуги Андрей Иванов, степень годности призывников за два года выросла с 67-69% до 72%. В этом году она, возможно, приблизится к 75%. Отправка новобранцев в части начнётся примерно с 17 апреля и продлится до 15 июня. Калужане будут служить в частях Западного военного округа, ВМФ, Воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте и РВСН.
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