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В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду
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В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С личным составом пожарных команд проводятся тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров к военным объектам, вокруг воинских объектов ведется подготовка минерализованных полос.
В рамках подготовки к пожароопасному периоду в воинских гарнизонах Восточного военного округа, территориально расположенных в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, сформировано более 60 противопожарных отрядов и групп из состава соединений, воинских частей, складов, баз хранения и арсеналов.
С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проходят практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров к военным объектам. Вокруг воинских объектов ведется подготовка минерализованных полос.
Непосредственно для взаимодействия с органами МЧС, на случай чрезвычайных ситуаций, спланировано более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники из состава общевойскового объединения.
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