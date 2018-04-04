В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду

С личным составом пожарных команд проводятся тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров к военным объектам, вокруг воинских объектов ведется подготовка минерализованных полос.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в воинских гарнизонах Восточного военного округа, территориально расположенных в Амурской, Еврейской автономной области Хабаровском крае , сформировано более 60 противопожарных отрядов и групп из состава соединений, воинских частей, складов, баз хранения и арсеналов.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проходят практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров к военным объектам. Вокруг воинских объектов ведется подготовка минерализованных полос.