«Гениально»: эксперты США оценили новейший российский корабль

Американские эксперты сочли дизайн нового российского корвета проекта 22160 гениальным. Благодаря ему огромная боевая мощь обеспечивается в условиях небольшого размера судна. Мнение специалистов опубликовано изданием The Drive.

Корабль создавали по принципу модульности: его вооружение и оборудование можно менять в зависимости от поставленных задач — от борьбы с пиратством до поддержки крупных ударных операций.

На судне предусмотрено пустое пространство, расположенное под вертолетной площадкой. Как полагает автор статьи, оно подходит для размещения двух ракетных комплексов

Club-K. Последнее, в свою очередь, делает возможным удар небольшого корабля по морским и наземным целям восемью ракетами. Причем расстояние будет довольно большим.

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Корвет также оснащен стандартной артиллерийской установкой калибра 57 миллиметров, пулеметами и противодиверсионным гранатометным комплексом

ДП-65 Корабли проекта 22160 могут находиться в автономном плавании два месяца и пройти за это время до шести тысяч морских миль.

Издание назвало концепт инновационным и достойным изучения в западных

военно-морских

силах. Идея, полагают эксперты, может стать источником вдохновения для многофункциональных боевых судов.

Корабли проекта 22160 представляют собой патрульные суда модульного типа дальней морской зоны. Их разрабатывают и строят на Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ России . Основным предназначением корветов является охрана территориальных вод. Они также подходят для борьбы с пиратством и боевой поддержки более крупных судов.

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