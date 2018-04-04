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«Гениально»: эксперты США оценили новейший российский корабль
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«Гениально»: эксперты США оценили новейший российский корабль 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американские эксперты сочли дизайн нового российского корвета проекта 22160 гениальным. Благодаря ему огромная боевая мощь обеспечивается в условиях небольшого размера судна. Мнение специалистов опубликовано изданием The Drive.
Корабль создавали по принципу модульности: его вооружение и оборудование можно менять в зависимости от поставленных задач — от борьбы с пиратством до поддержки крупных ударных операций.
На судне предусмотрено пустое пространство, расположенное под вертолетной площадкой. Как полагает автор статьи, оно подходит для размещения двух ракетных комплексов
Club-K. Последнее, в свою очередь, делает возможным удар небольшого корабля по морским и наземным целям восемью ракетами. Причем расстояние будет довольно большим.
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Корвет также оснащен стандартной артиллерийской установкой калибра 57 миллиметров, пулеметами и противодиверсионным гранатометным комплексом
ДП-65  Корабли проекта 22160 могут находиться в автономном плавании два месяца и пройти за это время до шести тысяч морских миль.
Издание назвало концепт инновационным и достойным изучения в западных
военно-морских
силах. Идея, полагают эксперты, может стать источником вдохновения для многофункциональных боевых судов.
Корабли проекта 22160 представляют собой патрульные суда модульного типа дальней морской зоны. Их разрабатывают и строят на Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ России. Основным предназначением корветов является охрана территориальных вод. Они также подходят для борьбы с пиратством и боевой поддержки более крупных судов.
Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма. Его командование рассматривает вопрос о постоянном присутствии на  северо-востоке
Черного и акватории Азовского морей.
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