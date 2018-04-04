США признали «гениальным» облик российского корвета

Фотографии патрульного корабля проекта 22160 " Василий Быков " Черноморского флота облетели интернет и привлекли внимание военных экспертов США . Они признали гениальным конструктивный облик российского корвета, так как он прекрасно сочетает радиолокационную малозаметность и ударную мощь при небольшом водоизмещении. Об этом сообщает издание The Drive.

Аналитики подчеркивают, что корабль создан по принципу модульности и может менять вооружение в зависимости от боевой задачи: борьба с пиратством или проведение ударных операций на море. Кроме 57-мм артиллерийской установки АК-147МА, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, на нем, как отмечает аналитик Тайлер Роговей, имеется свободное пространство, которое может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов «Калибр -НК». Это позволяет наносить удары сразу восьми ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии.

"У России есть корветы типа «Буян» — особенно жестокие маленькие корабли, продемонстрировавшие свои способности для запуска дальнобойных крылатых ракет по Сирии из Каспийского моря в первый раз в 2015 году. Но модульность и возможности ПВО кораблей проекта 22160 особенно привлекательны, как и их способность работать в открытом океане в течение длительных периодов времени", — считает автор статьи.

В расширенной версии проекта 22160 корабль обладает вертикальный пусковой установкой ракетного комплекса «Штиль-1», который размещается между капитанским мостиком и палубной пушкой. Комплекс несет до 20 ракет 9M317ME.

"Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов", — говорится в статье.

Алжире. Кроме того, аналитик полагает, что патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны проекта 22160 будут востребованы на мировом рынке вооружений, и прежде всего во Вьетнаме

Справка «РГ»