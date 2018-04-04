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Американцы назвали дизайн новейшего российского корабля «гениальным»
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Американцы назвали дизайн новейшего российского корабля «гениальным» 

Мир24 35 минут назад
Американские эксперты высоко оценили новейший российский корвет проекта 22160. Огромную боевую мощь при небольшом размере судна обеспечивает «гениальный» дизайн. Именно так считают журналисты издания The Drive.
«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов», — написано в материале.
Новейший корабль создавался по принципу модульности: его наполнение может меняться в зависимости от поставленной задачи. Стандартная «начинка» судна проекта 22160 — артиллерийская установка калибра 57 миллиметров, пулеметы и гранатометный комплекс ДП-65. Корабль может поразить цели, находящиеся на больших расстояниях.
Ранее США признали преимущество России по ПВО и высокоточному оружию. По словам сотрудника Центра новой американской безопасности Пола Шарре, Москва обгоняет Вашингтон сразу по нескольким видам вооружений. Опасность для США также представляют многочисленные крылатые и баллистические ракеты Китая.
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