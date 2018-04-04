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Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля
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Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Новейший российский патрульный корабль проекта 22160, спроектированный по принципу модульности, обладает «достаточно гениальным» дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшом размере судна, говорится в материале The Drive.
Причиной восхищения автора стало то, что вооружение и оборудование кораблей проекта 22160 может меняться в зависимости от решаемых задач, будь то борьба с пиратством или же поддержка крупных ударных операций, передает РИА «Новости».
По мнению автора статьи, на корабле, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой, которое может быть использовано для размещения ракетных комплексов Club-K (разновидность «Калибра»).
Такой набор вооружения, по признанию автора материала, позволяет небольшим патрульным кораблям наносить ракетные удары по морским и наземным целям на большом расстоянии. При этом автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет внушительные два месяца, за которые может быть пройдено до 6 тыс. морских миль.
В материале подчеркивается инновационность проекта и предлагается изучать его в западных военно-морских силах, чтобы использовать опыт при создании многофункциональных боевых судов.
Отметим, в действительности на корабли проекта 22160 штатно устанавливается более мощная артустановка АК-176МА калибром 76 миллиметров.
Напомним, в прошлом году гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов сообщил, что головной патрульный корабль проекта 22160 будет передан ВМФ России в первом полугодии 2018 года.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективном облике ВМФ России.
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