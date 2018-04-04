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Американские СМИ назвали «гениальным» дизайн новейшего российского корабля
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Американские СМИ назвали «гениальным» дизайн новейшего российского корабля 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новейший российский корвет проекта 22160 обладает гениальным дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшой размере судна. Такое мнение приводится в статье в издании The Drive.
"Василий Быков" пришёл в Новороссийск #сделаноунас https://t.co/ZAk4ERWWGo pic.twitter.com/zbHCxFPtVC
— Сделано у нас (@sdelanounas_ru) 25 марта 2018 г.
​В материале подчеркивается, что корабль создан по принципу модульности — вооружение и оборудование проекта 22160 может меняться в зависимости от задачи, будь то борьба с пиратством или поддержка крупных ударных операций.
На корабле, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой. Это помещение, отмечается в статье, может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов Club-K (разновидность «Калибра»).
Это, по мнению автора статьи, позволяет небольшим патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии.
При этом автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет два месяца, за это время может быть пройдено до шести тысяч морских миль, отмечает автор.
"Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов", — говорится в статье.
Патрульные корабли проекта 22160 — патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны, разработанные, строящиеся на Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ России. Главная задача кораблей этого проекта — охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных «собратьев» в бою.
Ранее сообщалось, что к 2020 году в состав Черноморского флота планируется принять четыре корабля проекта 22160 — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и "Сергей Котов".
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